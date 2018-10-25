На потрійне свято в селі Пустельниково Приютівської ОТГ завітав заслужений артист України

Вчора, 23 жовтня, в селі Пустельниково Ізмайлівського старостинського округу Приютівської ОТГ відзначили потрійне свято.

Святкування відбулося з нагоди Дня села, Дня визволення села від фашистських загарбників та довгоочікуваного відкриття оновленого сільського будинку культури.

Зокрема, майже 2 роки велись ремонтні роботи в приміщенні сільського клубу. Відремонтували підлогу та стелю, замінили старі вікна на нові, відремонтували котел та дах приміщення. На ремонт клубу було витрачено близько 300 000 грн.

В оновленому будинку культури зібрались відсвяткувати пам’ятні дати не тільки жителі рідного села, але й з сусідніх також.

Привітати мешканців та гостей завітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев. Побажавши присутнім здоров’я, мирного неба, процвітання клубу та постійних концертів і повного залу глядачів, селищний голова додав, що наступним подарунком для будинку культури буде закупівля комплекту музичної техніки, аби місцеві дітлахи розвивали свої здібності. Попереднім подарунком був стіл для настільного тенісу.

Також, привітати присутніх завітали голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко та начальник відділу культури та туризму Антоніна Пилипенко.

Після офіційної частини на присутніх чекав приємний подарунок, а саме, виконання українських пісень від народного артиста України Олексія Фещюка, який родом з села Пустельниково.

Також, гостей вітали колективи художньої самодіяльності та гарний настрій підтримували всеукраїнська пані Солоха із співочим колективом, художнім керівником яких є Олексій Фещук.

Святкування завершилося дегустацією куліша.