На придбання медичного обладнання для дитячої міської лікарні виділять майже 750 тис грн. Питання розглянуть завтра на позачерговій сесії міськради

45

Завтра, 16 листопада, відбудеться 38 позачергова сесія Олександрійської міської ради, серед питань порядку денного якої питання внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та відведення земельних ділянок в оренду й формування земельних ділянок комунальної власності.

Відповідно проекту рішення щодо внесення змін до міського бюджету – за рахунок субвенції з обласного бюджету заплановано виділення місцевому бюджету для придбання медичного обладнання для дитячої міської лікарні у сумі 749 500 грн. Також планується розглянути надання субвенції з держбюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового смітя та рідких нечистот у сумі 5 070 700 грн.

Читайте також:  В олександрійській аптеці з'явилася вакцина проти грипу

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ