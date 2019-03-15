На прийом голови ОДА Сергія Кузьменка звернувся атовець з Олександрії для вирішення питання містян

Вчора, 14 березня, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Задля вирішення власних питань та питань громади до очільника області звернулося 11 жителів області з Кропивницького, Олександрії та Знам’янського району.

Мешканець Олександрії, учасник антитерористичної операції, розповів про ініціативу його та ще трьох десятків олександрійців щодо побудови житлового трьохповерхового будинку на 36 квартир по вул. Героїв Сталінграда й започаткували кооператив для реалізації даного проекту.

За словами чоловіка, міська влада загалом йде на зустріч кооперативу, однак через відсутність нового Генплану міста не можливо отримати дозвіл на розробку ПКД. Чоловіка поінформували, що містобудівну документацію Олександрії планували затвердити у травні-червні нинішнього року.

Голова облдержадміністрації пообіцяв посприяти у вирішенні даного питання.

Крім цього, громадяни з Кіровоградщини звертались з питань щодо порядку призначення субсидій та надання матеріальної.

