На прийом голови ОДА Сергія Кузьменка звернувся атовець з Олександрії для вирішення питання містян

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Вчора, 14 березня, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Задля вирішення власних питань та питань громади до очільника області звернулося 11 жителів області з Кропивницького, Олександрії та Знам’янського району.

Мешканець Олександрії, учасник антитерористичної операції, розповів про ініціативу його та ще трьох десятків олександрійців щодо побудови житлового трьохповерхового будинку на 36 квартир по вул. Героїв Сталінграда й започаткували кооператив для реалізації даного проекту.

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За словами чоловіка, міська влада загалом йде на зустріч кооперативу, однак через відсутність нового Генплану міста не можливо отримати дозвіл на розробку ПКД. Чоловіка поінформували, що містобудівну документацію Олександрії планували затвердити у травні-червні нинішнього року.

Голова облдержадміністрації пообіцяв посприяти у вирішенні даного питання.

Крім цього, громадяни з Кіровоградщини звертались з питань щодо порядку призначення субсидій та надання матеріальної.

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