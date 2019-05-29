На реалізацію яких проектів Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема виділять понад 71 млн грн

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) фінансуватиме 340 проектів у м.Києві та 22 областях України, до переліку яких входить й Кіровоградська.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Кіровоградщина на фінансування проектів отримає 71 434,17 тисячі гривень із загального фонду.

Зокрема, 21 625,25 тис. грн. спрямують на реставрацію будівлі Олександрійського міського будинку культури та 10 252,1 тис. грн. буде освоєно на реконструкцію Новопразької загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2 Олександрійського району.

Також, 12 159,37 тис. грн. надійде на реконструкцію комунального закладу “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2” у місті Кропивницькому. 10 400,53 тис. грн буде спрямовано на реконструкцію загальноосвітньої школи I-III ступеня Побузької селищної ради Голованівського району. 16 996,92 тис. грн. надійде на будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання.