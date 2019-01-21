На роботу до лав поліції Кіровоградщини потрібні понад півсотні працівників

Сьогодні, 21 січня, стартували конкурси на 60 посад молодшого та середнього складу поліції області у Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Дедлайн прийняття анкет та документів 4 січня 2019 року.

До переліку конкурсних посад увійшли:

– поліцейський ізолятора тимчасового тримання – 14 вакансій, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– інспектор з інформаційної підтримки – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– інспектор-черговий – 3 вакансії, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– інспектор з ювенальної превенції – 3 вакансії, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– інспектор підрозділу моніторингу – 1 вакансія, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– поліцейський з обліку та зберігання речових доказів і озброєння – 3 вакансії, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– поліцейський сектору реагування патрульної поліції – 13 вакансій, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– помічник чергового – 2 вакансії, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– помічник чергового – 10 вакансій, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– дільничний офіцер поліції – 5 вакансій, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

– слідчий – 5 вакансій, для ознайомлення із вимогами конкурсу та заповнення оnline-анкети НАТИСНІТЬ ТУТ.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефонами (050) 383 99 96, (067) 523 10 90 та електронною адресою nabir.police.kg@gmail.com.