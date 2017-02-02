Сьогодні, 2 лютого 2017 року міський голова Степан Цапюк разом з першим заступником та секретарем близько 40 хвилин скаржилися на владу в області та Україні, а також критикували політику влади району.

Все б нічого, якби це відбувалося не на черговому засіданні виконавчого комітету міськради, а під час дружньої бесіди. Замість того, щоб детально розглянути питання порядку денного, посадовці в три голоси розповідали про те, що їх змушують підвищувати мінімальну зарплатню та зарплату педагогам в місті.

В своєму виступі лояльні до політики міського голови депутати зверталася з проханням “пожаліти міську владу Олександрії та інших територій, бо їм треба заробляти гроші” на виплати людям. Крім цього, 40 хвилин вони намагалися довести, що “чиновникам не треба піаритись – люди і так самі все зрозуміють”.

Оратори по черзі зазначали, що ні жителі міста, ні вони самі не довіряють будь-якій владі, власне, крім влади Олександрії, яку вони і представляють.

Врешті на 43-й хвилині члени виконкому все ж перейшли до розгляду порядку денного, без зайвих питань похапцем за нього проголосувавши.