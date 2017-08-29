На сесії міської ради розглянуть питання про скасування рішення виконкому щодо встановлення підвищених тарифів

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8-го вересня о 9:00 відбудеться тридцять п’ята сесія Олександрійської міської ради 7 скликання, на якій планується розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради.

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Символічним є те, що важливе для всіх жителів міста питання стоїть 10-им в списку внесених на розгляд, коли питання оплати праці міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету винесене на перше місце.

Нагадаємо, що 11 серпня в дію вступили нові підвищені тарифи, які майже вдвічі вищі за попередні.

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13 липня депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким було подано проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

23-го серпня було зареєстровано звернення депутатів Олександрійської міської ради до міського голови з вимогою скликати позачергову сесію та розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

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