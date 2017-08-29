На сесії міської ради розглянуть питання про скасування рішення виконкому щодо встановлення підвищених тарифів

8-го вересня о 9:00 відбудеться тридцять п’ята сесія Олександрійської міської ради 7 скликання, на якій планується розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради.

Символічним є те, що важливе для всіх жителів міста питання стоїть 10-им в списку внесених на розгляд, коли питання оплати праці міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету винесене на перше місце.

Нагадаємо, що 11 серпня в дію вступили нові підвищені тарифи, які майже вдвічі вищі за попередні.

13 липня депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким було подано проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

23-го серпня було зареєстровано звернення депутатів Олександрійської міської ради до міського голови з вимогою скликати позачергову сесію та розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.