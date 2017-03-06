Про це повідомив під час апаратної наради сьогодні, 6 березня 2017 року, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко.

Так, за словами посадовця наступна сесія Кіровоградської облради пройде вже цієї п’ятниці, 10 березня. На ній депутати розглядатимуть питання про кінцеві результати виконання обласних програм, які стосуватимуться безпосередньо і територій області.

Крім цього, Олександр Анатолійович зауважив, що після останніх змін до законодавства обласні депутати мають право кожен квартал перерозподіляти кошти, тому на кожній сесії місцевих рад тепер потрібно мати індивідуальну стратегію їх використання, в залежності від надходжень за два місяці нинішнього року.