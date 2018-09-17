На сесії Олександрійської райради проголосували за зміни «статусних» найменувань деяких навчальних закладів

14 вересня пройшла чергова (29-а) сесія Олександрійської районної ради сьомого скликання, на порядок денний якої було попередньо внесено 15 питань. Але при голосуванні за перелік питань за пропозицією першого заступника голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрія Коваля, до нього було внесено додатково проект рішення «Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік». Після голосування за остаточну чергу денну депутати приступили до розгляду її питань. Пленарна робота проходила за участі голови ради Ольги Коріненко, вів засідання депутат Андрій Турський.

Перше ж питання (а це була інформація заступника директора районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Юлії Ніконової про хід виконання районної цільової програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин на 2016-2018 роки) викликав у спікера А.Турського не менше десятка запитань. Як з`ясувалося з відповідей доповідача на них, згадана служба за звітний період провела 20 перевірок розважальних закладів, 90 рейдів з метою виявлення порушень щодо неналежного виховання та догляду дітей, у ході яких мали місце 19 випадків вилучення дітей, що на той момент перебували без нагляду, до з`ясування їхніх сімейних обставин. Також головуючий депутат багато нового для себе дізнався від Ю. Ніконової про ситуацію з алкоголем, саморобними наркотичними речовинами і прекурсорами в районі та заходами протидії щодо їхнього поширення. Отож, лише задовольнивши його здорову цікавість, сесія продовжила роботу.

Зокрема, депутати проголосували за внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, до районного бюджету на 2018 рік, за доповнення до вже згаданої програми економічного і соціального розвитку району.

Змін зазнали також «статусні» найменування Лікарівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ» та Новоселівського НВК «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – ДНЗ». Відтепер ці навчальні заклади називатимуться НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – ДНЗ».

Також депутати винесли рішення про надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів, погодили зміни в існуючому рішенні районної ради «Про обрання постійних комісій» та проголосували за ряд проектів щодо оренди майна і питань землеустрою, розглянули низку інших питань.