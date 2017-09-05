Продовжується реконструкція шляхопроводу по автодорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Станом на сьогодні на 18 годину вже змонтовано 6 із 40 бетонних балок одного з прольотів мосту.

Як повідомили будівельники кореспондентам Голосу Громади, наразі також виконано підсипку колон та зроблено перехідну плиту. Зазначимо, що раніше перехідних плит взагалі не було.

Для виконання зазначених робіт на 2 години було зупинено рух поїздів. Найближчим часом також заплановано укріплення “откосів”. Більш за все, що ремонтування мосту продовжиться до листопада місяця включно.

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