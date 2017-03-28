Сьогодні зранку на центральній площі міста два чоловіка, які не побажали представитися встановили стенд з написом “Обговорюємо підвищення тарифу на проїзд”.

Чоловіки зазначили, що вони проводять опитування від міської ради, проте жодних засобів фіксаціїх громадської думки – записників чи то елементарних блокнотів при собі вони не мають.

Нагадаємо, що голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час однієї з апаратних нарад зазначив, що несанкціоноване збільшення тарифів на проїзд є неприпустимим. З огляду на це очільник області дав завдання перевірити законність підвищення цін на проїзд. У випадку виявлення незаконних рішень вони будуть відмінені, а відповідні особи покарані.