На сьогодні на Кіровоградщині зареєстровано більше 2000 громадських організацій

Загалом по Кіровоградській області зареєстровано більше 2000 громадських організацій, близько 10 000 структурних утворень політичних партій, більш ніж 2500 профспілок та їх організацій, 31 організація роботодавців та більш ніж 500 друкованих засобів масової інформації. Такі статистичні дані оприлюднило Головне територіальне управління юстиції в Кіровоградській області.

Упродовж 9 місяців поточного року проведено державну реєстрацію 18 друкованих засобів масової інформації. Окрім цього, з початку 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області зареєстровано 114 громадських організацій, 129 структурних утворень політичних партій (обласних, районних, міських організацій партій), 81 первинну організацію політичних партій, 10 професійних спілок та їх організацій, 3 організацій роботодавців, статутів територіальних громад – 2.