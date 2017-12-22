На створення гемодіалізного центру в Олександрії піде 4,6 млн грн (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні, 22 грудня, під час засідання Олександрійської міської ради депутати схвалили рішення про внесення змін до міського бюджету.

Так надходження стабілізаційної дотації становить 1,5 млн грн; на пільги і житлові субсидії державної субвенції виділено 9,9 млн грн; субвенції на придбання житла для дітей-сиріт – 357,3 тис.грн; медичної субвенції – 1,7 млн грн; та субвенції на заходи соціально-економічного розвитку – 4,6 млн грн , саме ця сума коштів піде на створення гемодіалізного центру.

ОНОВЛЕНО: після публікації матеріалу інформацію щодо створення гемодіалізного центру прокоментував заступник міського голови Сергій Гриценко, зазначивши, що питання створення гемодіалізного центру в Олександрійському районі по суті не вирішено. Далі пряма мова, пунктуація від автора збережена: “По перше, на гемодіаліз, прийшла дотація-5 млн. 622 тис. грн. 1 млн. Грн зняли з вулиці 6-го Грудня. І по друге, ця дотація прийшла на реконструкцію гемодіалізного центру в м. Олександрія. Тому питання створення гемодіалізного центру в Олександрійському районі по суті не вирішено”.

Нагадаємо, що нещодавно мова йшла про гемодіалізний центр, який планується створити на базі Олександрійської ЦРЛ, а саме у правому крилі двоповерхового стаціонару, яке, за попередніми даними, відповідає нормам розміщення гемодіалізного центру.