Сьогодні, 20 лютого, в ефір телеканалу “UA:Перший” вийде документальний фільм “Чміль” про Героя Небесної Сотні, Героя України, бобринецького фермера Віктора Чміленка. Про це повідомляє сайт “Златопіль”.

Віктор Чміленко – громадський активіст, фермер, батько. Учасник “Помаранчевої революції” та Революції Гідності, ініціатор акцій протесту проти зняття мораторію на продаж землі, учасник Автомайдану. 20 лютого 2014 року Віктор Чміленко загинув на Майдані від кулі снайпера.

Фільм “Чміль” знятий кропивницьким журналістом Ігорем Токарем спільно з побратимом Віктора Чміленка Олексієм Цокаловим.

Трансляцію фільму заплановано на 17-00. Перед показом, о 16-40 Ігор Токар виступить гостем програми “Перша студія”.