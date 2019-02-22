На території лісництв Кіровоградської області пройшла таксація диких парнокопитних тварин

За результатами щорічного обліку диких парнокопитних тварин в Кіровоградській області було зафіксовано 7111 голів: 6254 козулі, 499 кабанів та 318 оленів благородних і плямистих.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Також управління попереджає про заборону добувати диких мисливських тварин в період з 21 січня і до початку нового мисливського сезону. За порушення правил полювання законом передбачена юридична відповідальність.