На території приватного сектору в Олександрії горів будинок

Цими вихідними по вул. Козацький шлях в Олександрії гасили пожежу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Рятувальники, що прибули на місце пожежі, виявили, що горить 30 м2 домашніх речей та покрівля житлового будинку.

О 17:31 бійці пожежно-рятувального загону Олександрії ліквідували пожежу.

Загиблих та травмованих немає. Причини займання встановлюються.