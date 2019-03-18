На території приватного сектору в Олександрії горів будинок

Цими вихідними по вул. Козацький шлях в Олександрії гасили пожежу.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.
Рятувальники, що прибули на місце пожежі, виявили, що горить 30 м2 домашніх речей та покрівля житлового будинку.
О 17:31 бійці пожежно-рятувального загону Олександрії ліквідували пожежу.
Загиблих та травмованих немає. Причини займання встановлюються.
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