На трасі Кременчук-Олександрія затримано кримінального авторитета

28 травня на трасі Кременчук — Олександрія затримали 26-річного мешканця Маріуполя, який 2 роки перебував у розшуку та був заочно засуджений. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Донецькій області.

За інформацією правоохоронців, юнак «спеціалізувався» на обкраданні квартир і належав до «кримінальних авторитетів». З 2015 року він переховувався в Кременчуці, де створив банду, яка причетна до серії крадіжок в країні.

Наразі мешканця Маріуполя доставили в рідне місто. Враховуючи, що затриманий вже заочно засуджений за хуліганство, то зараз слідчі працюють над доказовою базою по інших статтях.

Попередньо відомо, що підозрюваний входив до оточення злочинця на прізвисько «Гулівер», який, за інформацією поліції, є «смотрящим» за Східним регіоном та курирував групи квартирних викрадачів. Самого ж «Гулівера» напередодні затримали у Костянтинівці.