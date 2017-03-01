Водії та пасажири нарікають на відсутність будь якого дорожнього покриття на трасі Е-50. Про це повідомляє Акула.
Так, на ділянці дороги “Олександрія-П’ятихатки” швидкість руху не перевищує 10 кілометрів за годину, так як водії остерігаються потрапити в ями та вимоїни.
Очевидець Денис Степанець оприлюднив на своєму YouTube відео з цієї ділянки проїзду, на якому добре видно деформації покриття.
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