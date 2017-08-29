На центральному проспекті міста, між магазином «Українські ковбаси» та ТЦ «Гірник» колишня зелена зона швидкими темпами перетворюється на об’єкт будівництва. Вже зовсім скоро на цьому клаптику землі з’явиться місце для реалізації товару «бабусь із насінням». Про те, що на цій території будується саме продовольчий ринок, кореспондентам Голосу Громади стало відомо з власних джерел.

Жителі Олександрії обурені такою недоцільною забудовою, яка не тільки спотворить вигляд мікрорайону, а й зіпсує архітектурне обличчя міста в цілому. А особливо, якщо взяти до уваги те, що зовсім поруч вже працює продовольчий ринок «Айсберг», то чи є потреба у будівництві нового? Крім цього мешканці хвилюються, що по завершенні робочого дня “новий ринок” може стати місцем зібрання любителів оковитої та притулком для безхатченків, що у свою чергу створить небезпечні умови для мешканців навколишніх багатоповерхівок.

Чим керуються міські керманичі, перетворюючи головний проспект міста в торгівельний майданчик – не відомо. Проте зрозуміло одне, що зовнішній вигляд Олександрії та добробут її мешканців, можновладців у цій ситуації хвилює найменше.