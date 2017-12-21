На центральному проспекті міста ДТП

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Сьогодні, 21 грудня, в Олександрії  сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів.

Подія трапилася близько 14 години дня на центральному проспекті міста навпроти Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, на повороті.

Автомобіль ВАЗ 2110 зіткнувся з Таврією. Ймовірніше за все, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало недотримання безпечної дистанції. Автівки отримали незначні ушкодження. За інформацією свідків, в ДТП ніхто не постраждав.

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Наразі учасники ДТП чекають на приїзд поліції.

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