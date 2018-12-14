На центральному проспекті в Олександрії не розминулися два легкових авто (ФОТО)

Сьогодні, 14 грудня, в Олександрії трапилася ДТП.
Близько 20-ї години на центральному проспекті міста не поділили дорогу два легкових авто, які зіткнулися на повороті “ніс-в-ніс” навпроти колишнього ринку “Південний”, біля зупинки міського автотранспорту “17-а школа”.
Про це Голосу Громади повідомили очевидці події.
За інформацією очевидців, в обох автівках пошкоджений капот, розбиті фари та бампери. Про потерпілих інформація відсутня.
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Наразі на місці події працюють працівники поліції.