На центральному проспекті в Олександрії не розминулися два легкових авто (ФОТО)

Сьогодні, 14 грудня, в Олександрії трапилася ДТП.

Близько 20-ї години на центральному проспекті міста не поділили дорогу два легкових авто, які зіткнулися на повороті “ніс-в-ніс” навпроти колишнього ринку “Південний”, біля зупинки міського автотранспорту “17-а школа”.

Про це Голосу Громади повідомили очевидці події.

За інформацією очевидців, в обох автівках пошкоджений капот, розбиті фари та бампери. Про потерпілих інформація відсутня.

Наразі на місці події працюють працівники поліції.