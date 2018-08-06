На цих вихідних рятувальникам доводилось неодноразово боротися з вогнем

В суботу, 4 серпня, займання сухої трави на відкритій території сталася аж в 3 селах Олександрійського району: Веселому, Куколівці, Войнівці.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Загальна площа займання становила 800м2 . Пожежі ліквідовували рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії. У всіх випадках травмованих та загиблих немає.