На цих вихідних в Новій Празі відзначатимуть День селища

В неділю, 14 жовтня, в селищі Нова Прага, однойменної територіальної громади, відзначатимуть 290-річчя населеного пункту.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Новопразької ОТГ у Facebook.

У програмі святкування: виставка робототехніки та майстрів народного образотворчого мистецтва, безпрограшна лотерея, частування козацьким кулішем та святковий концерт. Крім цього, на співочому полі, де відбуватиметься святкування, буде розміщена фотозона на фоні якої матимуть змогу сфотографуватися усі охочі.

Розпочнеться дійство о 13:00.

А напередодні свята, 12 жовтня, в селищі на території Новопразького навчально-виховного комплексу відбудуться спортивно-патріотичні фестини «Козацький гарт». Почнуться вони о 12:00.

Зазначимо, що 14 жовтня – значуща дата, адже українці в цей день відзначають великі свята – День святої Покрови Пречистої Богородиці, 74-у річницю створення Української повстанської армії (УПА), День Українського козацтва, День захисника України.