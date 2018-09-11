На уроки у власний клас: першачки Протопопівської школи наступного тижня зможуть займатися у новій класній кімнаті (ФОТО)

Кореспонденти Голосу Громади продовжують слідкувати за розвитком подій навколо ремонту класної кімнати для першокласників у Протопопівській школі, скаргу щодо якої було опубліковано від батьків в соцмережах. Батьки скаржилися на відсутність класу для їх дітей, а точніше, на неготовність класної кімнати прийняти першачків на навчання через відсутність ремонту.

Перевірити дійсність викладеної інформації кореспонденти Голосу Громади вирішили на «власні очі». Як тоді запевнила директор школи Валентина Бєляєва, ремонтні роботи будуть завершені найближчим часом і діти, нарешті, зможуть увійти у відремонтований клас.

Не дивлячись на те, що освітні заклади Приютівської ОТГ на сьогоднішній день знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації, хід проведення ремонтних робіт особисто контролює голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, про що він зазначив під час останньої розмови з кореспондентами Голосу Громади, назвавши ситуацію неприпустимою.

“Сьогодні кімнату для першого класу просто не впізнати. Проведені у повному обсязі усі необхідні ремонтні роботи і вже з наступного понеділка, 17 вересня, найменші відвідувачі Протопопівської ЗОШ вже сядуть за парти у власній новій класній кімнаті», – розповідає Андрій Коломійцев.