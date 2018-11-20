На відкриття амбулаторії в с. Протопопівка приїде Віце-прем’єр-міністр

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Як повідомлялось раніше Голосом Громади, в селі Протопопівка, що входить до складу Приютівської об’єднаної територіальної громади в рамках реалізації програми «Сільська медицина» за ініціативи Президента України Петра Порошенка, нещодавно завершилося будівництво амбулаторії.

Незабаром планується відкриття новозбудованого медичного закладу, у якому візьме участь Віце-прем’єр-міністр  – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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