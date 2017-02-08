На Войнівці до ранку гасили палаючий будинок

Вночі 8 лютого о 02:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Войнівка Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить перекриття господарчої споруди на площі 6 м2. Силами вогнеборців о 03:01 пожежу локалізовано та о 04:03 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Причину загорання наразі встановлюють фахівці.