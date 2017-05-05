Укргідрометцентр попереджає, що починаючи з сьогоднішнього дня, 5 травня, в Україні крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Так, з 5 по 8 травня надзвичайна пожежна небезпека 5 класу переважатиме в Кіровоградській та Харківській областях, а з 6 травня і в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та в південних областях.

Надзвичайна пожежна небезпека також може виникнути в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.