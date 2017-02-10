На вихідні потепліє

Сьогодні, 10 лютого на шляхах області проїзд повністю забезпечений, адже з ранку на дороги вийшло 11 спецмашин, серед яких потужні піскорозкидачі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.

Температура повітря сьогодні до -7 градусів вдень. За даними sinoptik.ua на Олександрійщині у найближчі дні опадів не передбачається. А температура на стопчику термометра у вихідні підніметься до -4 вдень у суботу, та до -2 у неділю.