24 червня у ставку в м. Олександрія було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився місцевий житель 1954 р.н. Про це повідомляє Управління ДСНС в Кіровоградській області. Обставини загибелі наразі з’ясовуються.

Того ж дня в будинку по вул. Козенка, 3 було знайдено тіло 79-річної жінки. Повідомляє “Моя Олександрія”. За попередньою версією, рідні довго не могли додзвонитися пенсіонерці та “забили тривогу”. Після виклику рятувальників, котрі вікрили двері помешкання, стареньку виявили повішеною у ванній кімнаті.

Трагічно закінчилася субота ще для однієї жительки Олександрії. Як повідомляє “Моя Олександрія” жінка похилого віку вранці випала із вікна восьмого поверху. Подія трапилася по пр. Соборному, 120. Нажаль жінка отримала травми несумісні з життям. Обставини трагедії наразі встановлюються.