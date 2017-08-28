На виїзді з Олександрії трапилася ДТП

Сьогодні, 28-го серпня, близько полудня на виїзді з міста сталася аварія за участі двох автомобілів.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

На перехресті вулиці Героїв Сталінграду та проспекту Соборний не розминулися водії Volkswagen та Волги.

За словами водія Volkswagen, він повертав на перехресті, коли перед ним з’явилася Волга, яка, нібито, проїхала на червоний.

Внаслідок аварії Volkswagen отримав ушкодження передньої частини, а у Волги – пом’ятий бік задніх дверей з боку водія.

Надалі встановлювати причини та винуватця аварії буде поліція.