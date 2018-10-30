На якій стадії знаходиться будівництво та ремонт доріг Кіровоградщини

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Начальник Служби автомобільних доріг в області Вадим Коюденко повідомив, що протягом року відремонтовано 15,5 км цього автошляху на загальну вартість 160 млн. грн. Загалом, з його слів, за 2018-2019 роки в області буде відремонтовано 33 км автошляху “Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв”. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко з робочою поїздкою відвідав Компаніївський район, де за додатково виділені в жовтні цього року 50 мільйонів гривень з бюджету держави здійснюють капітальний ремонт 5 км ділянки національної автомобільної дороги Н-14 “Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв”.

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“Цього року матимемо понад 20 км капітально відремонтованої дороги миколаївського напрямку. Наступного року плануємо повністю відремонтувати цю частину дороги аж до Бобринця”, – наголосив Сергій Кузьменко.

Очільник області відзначив, що у 2018 році Кіровоградщина отримала рекордну підтримку від держави на будівництво доріг – майже 1 мільярд гривень., які, зокрема, було використано на реконструкцію доріг у напрямку Миколаєва, Полтави та Дніпра.

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До того ж, по області активно тривають роботи на дорогах місцевого значення. З Дорожнього фонду профінансовано 380 млн. грн., за які буде відремонтовано близько 100 км місцевих доріг.

Голова ОДА говорячи про плани на наступний рік підкреслив, що в наступному році за кошти, які виділить держава, ще в більшому обсязі Кіровоградщина зможе розпочати ремонт доріг, які потребують негайного ремонту. Один з таких – уманський напрямок.

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Голова облдержадміністрації переконаний, що темпи ремонту доріг, задані Урядом, дадуть можливість за два-три роки отримати повністю відремонтовані державні дороги.

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