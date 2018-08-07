На яких пляжах в Олександрії краще не відпочивати

Перевірки стосовно безпечності місць відпочинку проводяться регулярно і вчергове фахівці Головного управління Держспоживлужби в Кіровоградській області інформують про стан відповідності таких місць відповідно до різноманітних стандартів безпеки.

Мікробіологічні показники поверхневих вод міського пляжу в районі парку ім. Т.Г.Шевченка, пляжу «Перемозький», місця відпочинку біля 8-ої школи (р.Березівка) в Олександрії та місця відпочинку в селі Звенигородка (р.Інгулець) не відповідають стандартам, відповідно купатися там не рекомендується.