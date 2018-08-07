На який розмір допомоги по безробіттю можуть розраховувати демобілізовані учасники АТО у службі зайнятості?

Призначення та надання матеріального забезпечення на випадок безробіття учасникам АТО проводиться з урахуванням норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» на підставі особистої заяви у Державну службу зайнятості.

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше, ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньоденного грошового забезпечення застрахованих осіб.

Якщо за цей період страховий стаж атовця менше шести місяців, то особа, яка звернулась, має право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.