На залізничних коліях в Кіровоградській області від початку року загинуло двоє людей

Під час засідання обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення інженер відокремленого підрозділу «Знам’янська дирекція залізничних перевезень» Андрій Барахтенко розповів, що від початку року, внаслідок наїзду залізничного транспорту четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості, двоє з яких загинули.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Ми ж знаємо, що випадки наїзду з летальними наслідками сталися саме в Олександрії, коли загинула дівчина, яка нехтуючи правилами безпеки, переходила залізничну колію в навушниках та чоловік, якому потягом відрізало ногу і він згодом помер.

Найчастішою причиною таких тяжких наслідків є перехід перед рухомим складом у безпосередній близькості, ходіння по залізничних коліях та прослухування музики у навушниках, нехтуючи правилами безпеки.