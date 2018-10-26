На засіданні комісій райдержадміністрації було вирішено ряд важливих питань для жителів району

Днями, комісія райдержадміністрації на чолі із першим заступником голови Юрієм Ковалем провели чергові засідання, на яких розкривалися наступні питання:

з підготовки нагородних матеріалів, де розглядалися клопотання про вшанування на районній Дошці пошани представників трудових колективів Олександрійського району;

з надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення;

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

На засіданні комісії з підготовки нагородних матеріалів було визначено кандидатури для вшанування на районній Дошці пошани працівників підприємств, установ, організацій та колективів Олександрійського району.

На комісії з питань з надання соціальної допомоги було розглянуто 11 справ щодо призначення житлової субсидії на виняткових умовах, 1 справа щодо призначення державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 3 справи щодо призначення (відновлення) або відмова в призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та 1 справа щодо включення інваліда загального захворювання в Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на отримання пільг за фактичним місцем проживання. Підсумки засідання – по 16 справах прийнято рішення на користь громадян.