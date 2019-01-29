На засіданні оргкомітету Олександрійщини обговорили план святкування 30-ї річниці виведення військ з Афганістану

Сьогодні, 29 січня, в приміщені Олександрійської облдержадміністрації провели засідання оргкомітету під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Юрія Коваля, за участю голови районної ради Ольги Коріненко, керівника апарату райдержадміністрації Олександра Лисенка, голови громадської організації «Олександрійська районна спілка ветеранів війни в Афганістані (воїнів – інтернаціоналістів)» Валентина Кондрескула, представників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Членами оргкомітету та присутніми засідання було обговорено план проведення заходу та основні організаційні питання.

До того ж, до цієї визначної дати заплановано проведення урочистого концерту, який відбудеться 12 лютого о 10:00 годині в Олександрійському районному будинку культури.