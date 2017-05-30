На засіданні в КОДА розглядалися проблеми інвалідів Олександрії

Під час засідання обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що відбулося в Кіровоградській облдержадміністрації під керівництвом начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторії Кулькової, про стан виконання заходів із забезпечення доступності учасників наради поінформували представники Олександрії, повідомляє прес-служба КОДА.

В нашому місті на сьогодні проживає 5859 інвалідів, з яких 1429 з обмеженими фізичними можливостями. З метою забезпечення доступності для зазначеної категорії осіб, у 2017 році в Олександрії було введено в експлуатацію чотири об’єкти громадського призначення, три з яких обладнано пандусами, та один – кнопкою виклику і підйомником.

Також було поновлено базу даних по всіх інвалідах-візочниках (132 особи), які проживають у багатоквартирних будинках. По всіх об’єктах проведені обстеження та надані пропозиції щодо можливості облаштування їх стаціонарними засобами доступності. Наразі, у 33 із 99 таких будинків в Олександрії встановлено відповідні засоби доступності.

Окрім того, на двох регульованих пішохідних переходах в Олександрії встановлено спеціальні звукові пристрої – для людей з вадами зору.

На залізничному та автовокзалі міста встановлено пандуси і спеціальні маячки для інвалідів. Державні установи, будівлі медичних закладів, усі дошкільні заклади, інші соціальні об’єкти, а також 90 відсотків закладів торгівлі обладнані пандусами і кнопками виклику.

У місті також працює служба соціального таксі, що з початку року надала послуги з перевезення 72 інвалідам.