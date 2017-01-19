Сьогодні, 19 січня 2017 року на території товариства “Зелена садиба Ділієва” жителі Олександрйщини продовжили святкування Водохреща. Не дивлячись на те, що захід був анонсований на 10 годину ранку, ще до початку бажаючі екстримали почали обряд занурення в воду, адже вважається, що будь яка вода з колодязя чи джерела цього дня є цілющою.

В цей же час далі від ополонки розпалили багаття та почали варити козацьку кашу. А послухавши службу, безстрашні чоловіки та жінки, хлопці, дівчата і навіть діти продовжили пірнати в ополонку.

Крім цього для присутніх виступав вертеп, який розважав всіх веселими жартами та піснями, пізніше ж гості “Зеленої садиби Ділієва” покуштували смачну козацьку кухню.

Захід організували товариство “Зелена садиба Ділієва” та організація “Козацький звичай” за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.