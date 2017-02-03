3 та 4 лютого в Олександрії очікується мокрий сніг та дощі. Про це повідомляє сайт Sinoptik.ua

За інформацією синоптиків, сьогодні та завтра очікується налипання мокрого снігу та дрібний дощ, а до кінця тижня температура підніметься до 0°С.

Коли ж сніг розтане, знову вдарять морози. Так, вже наступного четверга прогнозують зниження температури до -19°С.

Тому кореспонденти Голосу Громади рекомендують не забувати про профілактику застуди та грипу, які загострюються за такої погоди, та бути обережними – адже мокрий лід є небезпечним як для пішоходів, так і для водіїв.