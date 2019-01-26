Начальник міськвідділу поліції В.Хвостов: відпрацювання міста зменшують його криміногенність

Начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов провів прес-конференцію, на якій поінформував представників місцевих ЗМІ про відпрацювання правоохоронними органами території міста, яке проводилося з 16 по 18 січня, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначив керівник, у заході було задіяно близько 90 працівників особового складу різних підрозділів міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області а також спеціальні автомобілі.

«Відпрацьовувались мікрорайони Перемога, Байдаківський, селища Олександрійське і Пантаївка та безпосередньо територія Олександрії. За час проведення заходу розкрито близько двадцяти злочинів майнової спрямованості та виявлено і вилучено наркотичних засобів по лінії незаконного обігу цих препаратів. В цьому напрямку було проведено ряд результативних обшуків. Перевірялися також власники вогнепальної зброї у плані дозвільної системи на предмет дотримання строків і умов її легального зберігання, у ході чого виявлено три власники, які мали дозволи на зберігання вогнепальної зброї, строк яких вже закінчився. Вона у них вилучена (з цих трьох одиниць зброї – одна нарізна).

Працівниками поліції проводилася перевірка серед так званих піднаглядних: це сімейні насильники, родини, які потребують допомоги, тощо. Були перевірені і металоприймальні пункти, ломбарди, ринки, ряд розважальних закладів та місця, де могли збиратися, або за даними поліції збиралися різні асоціальні елементи, особи кримінального ризику тощо», – сказав Володимир Хвостов.

На думку керівника міськвідділу, для суспільства користь від таких заходів полягає вже у тому, що громадяни наочно відчули присутність поліції у місті. Крім того, за період проведення відпрацювання різко зменшилася кількість кримінальних проявів. У свою чергу, працівникам поліції, за словами Володимира Хвостова, відпрацювання також корисне у плані отримання досвіду, інформації про стан криміногенності у місті і воно, звісно, не останнє: дані заходи поліцією проводитимуться регулярно.

Начальник міськвідділу також відповів на ряд інших запитань журналістів – стосовно роботи у правовому полі вищезгаданих пунктів прийому металобрухту, ломбардів, котрі нерідко скуповують крадені вироби та матеріали. Ставилося також запитання щодо подальшого призначення приміщення колишнього міського відділу міліції, відомого під назвою «База №2» чи «База дільничних» по вулиці Козацькій, яке зараз не діє та перебуває у занедбаному стані, автоматично стаючи об`єктом кримінального ризику. На це керівник відповів, що на його думку, найкращим рішенням питання була б здача в оренду даного приміщення.

А на запитання стосовно періодичності подальших поліцейських відпрацювань території міста Володимир Хвостов вважає, що вони повинні проводитися якомога частіше, але план їхньої організації розробляється Головним управлінням Національної поліції в області.