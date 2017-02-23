21 лютого 2017 року під час чергової п’ятнадцятої сесії Олександрійської районної ради про роботу Олександрійського районного відділу поліції за 2016 рік прозвітував начальник відомства Олександр Кодак. Про це повідомляє прес-служба відомства в соц.мережі Фейсбук.

Як повідомив начальник райвідділу, за 2016 рік працівниками Олександрійського РВП до адміністративної відповідальності було притягнуто 276 осіб, а з метою ефективної боротьби зі злочинністю виконувалась перевірка піднаглядних осіб, які формально підпадають під адміністративний нагляд.

Крім цього, протягом 2016 року працівниками поліції було проведено 11 відпрацювань по лінії дозвільної системи. За місцем проживання перевірено 586 власників мисливської гладкоствольної зброї, 38 власників мисливської нарізної зброї; 20 власників спецзасобу самозахисту.

За словами Кодака, під час проведення місячників добровільної здачі зброї, до чергової частини Олександрійського РВП Олександрійського ВП РВП було здано 20 одиниць мисливських гладкоствольних рушниць, з яких дві одиниці зареєстрували у встановленому законом порядку, а решта зброї здана для знищення.