Над сільськогосподарськими угіддями на Кіровоградщині завершили кампанію імунізації диких тварин

“Голос Громади” раніше повідомляв, про проведенням пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Наразі, розповсюдження вакцин, які розкидали з трьох літаків АН-2 над лісовими та польовими угіддями площею 18 421 км2 було завершено.

Повідомляє Голос Громади на сайт ГУ Держпродспоживслужби області.

За час проведення антирабічної кампанії, було розповсюджено 368 420 брикет – приманок з вакциною «Орісвак» виробництва ТОВ «Укрветпромпостач».

Також, представники сільських рад та ОТГ разом з працівниками Кіровоградського районного управління Держпродспоживслужби області на територіях 5 сільських рад, вручну розкладали приманки з вакциною поблизу місць проживання червоних лисиць.

За дослідженням перевірки, в контрольних точках розкладання, жодної брикет-приманки з вакциною не виявлено.