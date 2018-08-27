Надання послуг внутрішньо переміщеним особам службою зайнятості Кіровоградської області

Протягом січня – липня 2018 року отримувала послуги служби зайнятості області 171 внутрішньо переміщена особа, яка отримала довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 137 осіб мали статус безробітного.

Служба зайнятості області сприяла працевлаштуванню 43 внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Кожен шостий безробітний з числа ВПО, був працевлаштований за направленням державної служби зайнятості у сфері сільського, лісового господарства та переробної промисловості, кожен сьомий у сфері, торгівлі та ремонту транспортних засобів, кожен дев’ятий у сфері тимчасового розміщення й організації харчування.

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 7 безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 10 осіб.

Станом на 1 серпня 2018 року статус безробітного мали 59 ВПО, з них 38 осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив 1973 грн.).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (76,3%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді у віці до 35 років серед переселенців становить 44,1%, питома вага осіб віком до 45 років – 33,9%, старше 45 років – 22,0%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою становлять 49,2%, з професійно-технічною – 30,5% та 20,3% – з початковою та середньою. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: кожний другий – це законодавці, фахівці, професіонали, службовці та особи з робітничими професіями, кожний сьомий – особи без професійної підготовки.