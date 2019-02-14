Надання житлових субсидій для домогосподарств зі складним матеріальним становищем

Днями відбулась прес-конференцію на тему: “Надання житлових субсидій у 2019 році” під керуванням директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександра Догарова.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

«Станом на 1 січня 2019 року в області житлову субсидію отримували 136,7 тисячі домогосподарств, які опинилися в складному матеріальному становищі, а це 33,5% (або третина) від загальної кількості домогосподарств Кіровоградщини» – зазначено посадовцем.

Упродовж 2018 року житлову субсидію нараховано на загальну суму 1 млрд. 156,00 млн.грн й середній розмір житлової субсидії в опалювальний період склав 602,8 грн на місяць.

До того ж, йшлося про придбання твердого палива та скрапленого газу, які отримали 46 тисяч домогосподарств на суму 143,9 млн. грн. В середньому розмір субсидії в цьому випадку склала 2883,4 грн.

Посадовець проінформував, що у поточному році році в держбюджеті області на виплату житлової субсидії передбачено 771,6 млн.грн., а на виплату субсидії на тверде паливо та скраплений газ – 182,8 млн.грн.