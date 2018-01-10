Найбільша кількість порушень повітряно-теплового режиму за 2017 рік по області реєструвалася в поліклініках, ДНЗ та ВНЗ. Олександрія також потрапила до цього переліку

Протягом жовтня-грудня минулого року в двох олександрійських дошкільних навчальних закладах було зафіксовано порушення повітряно-теплового режиму. Таку інформацію повідомив Кіровоградський обласний лабораторний центр сьогодні, 10 січня.

Так у ході проведення вимірювання показників повітряно-теплового режиму у приміщеннях навчальних закладів та соціальної сфери спеціалістами відокремлених структурних підрозділів ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” було проінспектовано загалом 246 закладів області, в тому числі: в 84 дошкільних, 103 загальноосвітніх, 6 професійно-технічних та 17 вищих навчальних закладах, 5 закладах інтернатного типу для дітей, 24 лікарнях зі стаціонарами, 5 поліклініках та 2 інших закладах.

Зазначається, що в розрізі закладів у 2017 році найбільша кількість порушень реєструвалась в поліклініках – 20% (1 з 5), дошкільних – 11,9% (в 10 з 84) та вищих навчальних закладах – 11,8% (в 2 з 11). Декілька нижче обласного цей проказник у лікарнях – 8,3% (в 2 з 24) та у загальноосвітніх навчальних закладах – 5,8% (в 6 з 103). Зафіксовані порушення у 39,1% (в 9 з 23) дошкільних та 23,1% (в 6 з 26) загальноосвітніх навчальних закладів та 16,7% (1 з 6) лікарень. У цей перелік потрапила й Олександрія. В двох ДНЗ м. Олександрії були виявлені порушення повітряно-теплового режиму, про що раніше вже повідомляв Голос Громади.