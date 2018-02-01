Найбільшу кількість земельних ділянок військові отримали в Олександрійському районі

З початку запровадження ініціативи Урядом у Кіровоградській області учасники АТО завершили процес оформлення у власність 7111 земельних ділянок, що становить майже 13,3 тис. гектара.

Такі дані опубліковані на сайті ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Серед районів, де було надано найбільшу кількість земельних ділянок військовим – Новомиргородський (819 – площею 1,6 тис. га), Кіровоградський (801 – площею 1,4 тис. га), Знам’янський (513 – площею 973,7 га), Олександрівський (458 – 893 га) та Олександрійський (426 – 843,6 га) райони.

Також найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (1066), Новомиргородському (972), Знам’янському (794), Олександрійському (712), Олександрівському (699) районах Кіровоградщини.

Як зазначають в Держгеокадастрі, загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 9571 дозвіл на розроблення проектів землеустрою для відведення землі.