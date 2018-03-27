Найбільшу в Україні сонячну електростанцію заплановано збудувати в Олександрійському районі

За словами директора департаменту інфраструктури та промисловості ОДА Олександра Корнюші, в Олександрійському районі планується збудувати сонячну електростанцію.

Так, будівництво найбільшої в Україні сонячної електростанції, потужністю до 100 МВт, в планах групи кампаній KNESS здійснити вже цього року. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Кіровоградської ОДА вчора, 26 березня.

Зазначимо, що на території Олександрії також планується створити Індустріальний парк, що дасть можливість залучити інвестиції, у тому числі, іноземні, створити до 1330 нових робочих місць та збільшити надходження податків до бюджету.