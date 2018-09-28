Вчора відбувся конкурс на найбільший гарбуз – “Гарбуз-велетень” на “Покровському ярмарку”, який проходить в рамках Міжнародної агропромислової виставки “AGROEXPO-2018”. Цього року вдруге переможцем став Валерій Помазан, фермер із Київщини.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Перша електронна газета.

Вага велетня склала 43,5 кг. Переможець отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор.

Нагадаємо, у минулорічному конкурсі “Гарбуз-велетень” взяли участь 8 учасників. Перше місце також здобув гарбуз, який виростив Валерій Помазан з селища Кожанка Київської області. Овоч заважив на 46,8 кг.