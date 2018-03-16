Найближчими днями на Кіровоградщині очікуються складні погодні умови

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів очікуються складні погодні умови:

17 березня у Кіровоградській області сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу(приріст снігового покриву 5-10 см); пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

18 березня – сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см); пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

19 березня на Кіровоградщині – сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см); пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

При цьому спостерігатиметься зниження нічної температури до 10-16°

У свою чергу, Управління ДСНС у Кіровоградській області попереджає: такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий) та 3 (червоний), та ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей і комунального господарства.