Найближчими вихідними на олександрійців чекає яскравий ретрофестиваль авто- і мототехніки

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В Олександрії відбудеться IV Всеукраїнський фестиваль раритетної авто- і мототехніки «Ретрозліт «Олександрія-2019», нагадує «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, ця яскрава і видовищна виставка-шоу проходите протягом двох днів – у суботу, 22 червня та неділю, 23 червня. Місце проведення – пл. Соборна і майданчик біля КСК «Ніка».

Захід став традиційним як для нашого міста, так і для поціновувачів старовинної техніки всієї України, адже вони приїдуть до Олександрії вже вчетверте за останні роки. І три попередні щорічні фестивалі, проведені в нашому місті, щоразу чомусь навчали і надавали досвіду їхнім організаторам. Відтак кожен наступний ретрозліт перевершував за якістю проведення попередній і це створило гарний і переконливий імідж та дедалі зростаючу популярність як у вищих колах Автомобільної федерації України (FAU), під егідою якої все це проводиться, так і серед учасників та глядачів шоу.

Всі ці роки незмінними організаторами фестивалів є троє представників ретроклубу «Олександрія». З одним з них – а це головний ідеолог і натхненник даного заходу Ігор Широкун – поспілкувався «Голос Громади».

Отже, щоразу вдосконалюючись, чим нині здивує олександрійців «Ретрозліт-4»?

  • Так, не відступаючи від певних правил проведення таких заходів, встановлених FAU, ми разом з тим намагаємося зробити виставки щоразу цікавішими. Передусім хочу сказати, що на фестивалі очікується прибуття понад 100 екземплярів мотоциклів і автомобілів, що вже стали історією, з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Зеленодольська, Черкас, Смілої і звичайно ж з самої Олександрії, Знам’янки та Кропивницького. Серед них будуть найбільш шановані члени ретротовариства України – власники музеїв і приватних колекцій, реставратори з різних регіонів з унікальними експонатами зі своїх зібрань. Вважаємо важливою особливістю нашого заходу те, що на відміну від багатьох подібних виставок, глядачі побачать експонати не тільки в статичній експозиції, а й в русі. А саме: в рамках фестивалю пройде рідкісне змагання – класичне ралі на ретроавтомобілях, яке стане IV етапом Кубка України, нарівні зі стартами в Києві, Львові та Кам’янці-Подільському. Колони авто-мототехніки їздитимуть голвними вулицями Олександрії, а також здійснять пробіг до м.Знам`янки і назад.
  • І це, напевне, не єдина ваша новація?
  • Саме так: цього разу вперше на олександрійському фестивалі будуть представлені зразки історичної військової техніки – наприклад, часів ІІ Світової війни. Причому – як вітчизняної, так і ворожої. І це буде не лише те, що відноситься до транспортних засобів, а й окремі види зброї. Сподіваємося, це зацікавить відвідувачів.
  • В усі попередні роки програма фестивалю не обмежувалася лише спеціальною тематикою. Як буде на цей раз?
  • Ми так само намагалися зробити її «сімейною» – цікавою як для дорослих, так і для дітей. Крім основної теми (власне виставки) відвідувачі зможуть взяти участь у вікторині знавців техніки, де на переможців чекатимуть призи; діти позмагаються між собою у власному ралі – на педальних автомобілях (теж на здобуття нагород). Буде також костюмоване шоу-конкурс, у якому спеціальне журі оцінюватиме історичну відповідність костюмів власників техніки епосі їхніх авто, чи мотоциклів.
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Крім того, передбачається ще ціла низка супутніх розважальних заходів: показові виступи спортсменів ГО «Сильна Олександрійщина», музичні і хореографічні номери олександрійських артистів, окрема «Виставка ретропредметів» (тобто різноманітного антикваріату), ярмарок іграшок та інших художніх виробів з дерева тощо. Сподіваємося, що кожен відвідувач, незалежно від своїх уподобань, знайде щось цікаве для себе, а ми прикладемо всіх зусиль, щоб ці два вихідні дні вийшли для олександрійців цікавими і яскравими. Отож приходьте, шановні гості, будемо раді вам!

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А «Голос Громади» ще раз нагадає офіційну програму фестивалю, надану його організаторами:

22 червня, субота

Місто Олександрія, пл. Соборна

Ретроралі «Олександрія»

08.30-09.00 Збір ретроавтомобілів і мотоциклів на пл. Соборній (в межах майданчика перед колишнім пам’ятником).

– Виставка ексклюзивних автомобілів та мотоциклів на пл. Соборній.

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – (перша частина – перегони).

– Засідання суддівської комісії.

– Робота ведучих.Розповідь про ралі, представлення основних учасників.

– Робота технічної комісії ралі (оцінка автомобілів на предмет допуску до змагань).

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10.00 Урочисте відкриття першого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово від представників Олександрійської міської ради, виступ організаторів, гостей, суддівської групи FAU.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів (перша частина).

11.00 – Старт учасників ралі (роздільний).

Дитячі змагання на педальних автомобілях (друга частина – слалом).

14.00-14-30 (орієнтовно) Фініш ралі. Місто Знам*янка, привокзальна площа, Палац культури. Екскурсія до локомотивного депо з відвідуванням музею та цехів з ремонту.

Повернення учасників у м. Олександрія на ночівлю.

22 червня, неділя

Місто Олександрія, стадіон «Ника»

Виставка ретротехніки

08.00 Початок реєстрації учасників.

10.00-17.00 Робота виставки для глядачів

– Робота точок харчування для відвідувачів (простір перед входом на стадіон).

– Робота ярмарку народних умільців.

11.00 Урочисте відкриття другого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово офіційних осіб, організаторів, гостей, офіційного представника ФАУ.

– Концертна програма за участі художніх колективів м. Олександрії

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – слалом, перегони.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів.

– Конкурс стилю (конкурс елеганції) для власників ретротехніки (презентація автомобілів та костюмів відповідногоперіоду).

– Виступ команди «Сильна Олександрійщина».

– Конкурс для відвідувачів та учасників «Хто тут найсильніший?»

17.00  Вручення нагород та дипломів учасникам виставки. Закриття фестивалю.

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