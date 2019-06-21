Найближчими вихідними на олександрійців чекає яскравий ретрофестиваль авто- і мототехніки

В Олександрії відбудеться IV Всеукраїнський фестиваль раритетної авто- і мототехніки «Ретрозліт «Олександрія-2019», нагадує «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, ця яскрава і видовищна виставка-шоу проходите протягом двох днів – у суботу, 22 червня та неділю, 23 червня. Місце проведення – пл. Соборна і майданчик біля КСК «Ніка».

Захід став традиційним як для нашого міста, так і для поціновувачів старовинної техніки всієї України, адже вони приїдуть до Олександрії вже вчетверте за останні роки. І три попередні щорічні фестивалі, проведені в нашому місті, щоразу чомусь навчали і надавали досвіду їхнім організаторам. Відтак кожен наступний ретрозліт перевершував за якістю проведення попередній і це створило гарний і переконливий імідж та дедалі зростаючу популярність як у вищих колах Автомобільної федерації України (FAU), під егідою якої все це проводиться, так і серед учасників та глядачів шоу.

Всі ці роки незмінними організаторами фестивалів є троє представників ретроклубу «Олександрія». З одним з них – а це головний ідеолог і натхненник даного заходу Ігор Широкун – поспілкувався «Голос Громади».

Отже, щоразу вдосконалюючись, чим нині здивує олександрійців «Ретрозліт-4»?

Так, не відступаючи від певних правил проведення таких заходів, встановлених FAU, ми разом з тим намагаємося зробити виставки щоразу цікавішими. Передусім хочу сказати, що на фестивалі очікується прибуття понад 100 екземплярів мотоциклів і автомобілів, що вже стали історією, з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Зеленодольська, Черкас, Смілої і звичайно ж з самої Олександрії, Знам’янки та Кропивницького. Серед них будуть найбільш шановані члени ретротовариства України – власники музеїв і приватних колекцій, реставратори з різних регіонів з унікальними експонатами зі своїх зібрань. Вважаємо важливою особливістю нашого заходу те, що на відміну від багатьох подібних виставок, глядачі побачать експонати не тільки в статичній експозиції, а й в русі. А саме: в рамках фестивалю пройде рідкісне змагання – класичне ралі на ретроавтомобілях, яке стане IV етапом Кубка України, нарівні зі стартами в Києві, Львові та Кам’янці-Подільському. Колони авто-мототехніки їздитимуть голвними вулицями Олександрії, а також здійснять пробіг до м.Знам`янки і назад.

І це, напевне, не єдина ваша новація?

Саме так: цього разу вперше на олександрійському фестивалі будуть представлені зразки історичної військової техніки – наприклад, часів ІІ Світової війни. Причому – як вітчизняної, так і ворожої. І це буде не лише те, що відноситься до транспортних засобів, а й окремі види зброї. Сподіваємося, це зацікавить відвідувачів.

В усі попередні роки програма фестивалю не обмежувалася лише спеціальною тематикою. Як буде на цей раз?

Ми так само намагалися зробити її «сімейною» – цікавою як для дорослих, так і для дітей. Крім основної теми (власне виставки) відвідувачі зможуть взяти участь у вікторині знавців техніки, де на переможців чекатимуть призи; діти позмагаються між собою у власному ралі – на педальних автомобілях (теж на здобуття нагород). Буде також костюмоване шоу-конкурс, у якому спеціальне журі оцінюватиме історичну відповідність костюмів власників техніки епосі їхніх авто, чи мотоциклів.

Крім того, передбачається ще ціла низка супутніх розважальних заходів: показові виступи спортсменів ГО «Сильна Олександрійщина», музичні і хореографічні номери олександрійських артистів, окрема «Виставка ретропредметів» (тобто різноманітного антикваріату), ярмарок іграшок та інших художніх виробів з дерева тощо. Сподіваємося, що кожен відвідувач, незалежно від своїх уподобань, знайде щось цікаве для себе, а ми прикладемо всіх зусиль, щоб ці два вихідні дні вийшли для олександрійців цікавими і яскравими. Отож приходьте, шановні гості, будемо раді вам!

А «Голос Громади» ще раз нагадає офіційну програму фестивалю, надану його організаторами:

22 червня, субота

Місто Олександрія, пл. Соборна

Ретроралі «Олександрія»

08.30-09.00 Збір ретроавтомобілів і мотоциклів на пл. Соборній (в межах майданчика перед колишнім пам’ятником).

– Виставка ексклюзивних автомобілів та мотоциклів на пл. Соборній.

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – (перша частина – перегони).

– Засідання суддівської комісії.

– Робота ведучих.Розповідь про ралі, представлення основних учасників.

– Робота технічної комісії ралі (оцінка автомобілів на предмет допуску до змагань).

10.00 Урочисте відкриття першого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово від представників Олександрійської міської ради, виступ організаторів, гостей, суддівської групи FAU.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів (перша частина).

11.00 – Старт учасників ралі (роздільний).

Дитячі змагання на педальних автомобілях (друга частина – слалом).

14.00-14-30 (орієнтовно) Фініш ралі. Місто Знам*янка, привокзальна площа, Палац культури. Екскурсія до локомотивного депо з відвідуванням музею та цехів з ремонту.

Повернення учасників у м. Олександрія на ночівлю.

22 червня, неділя

Місто Олександрія, стадіон «Ника»

Виставка ретротехніки

08.00 Початок реєстрації учасників.

10.00-17.00 Робота виставки для глядачів

– Робота точок харчування для відвідувачів (простір перед входом на стадіон).

– Робота ярмарку народних умільців.

11.00 Урочисте відкриття другого дня фестивалю «Ретрослёт «Александрия». Привітальне слово офіційних осіб, організаторів, гостей, офіційного представника ФАУ.

– Концертна програма за участі художніх колективів м. Олександрії

– Дитячі змагання на педальних автомобілях – слалом, перегони.

– Конкурс-вікторина з історії українських автомобілів з призами для глядачів.

– Конкурс стилю (конкурс елеганції) для власників ретротехніки (презентація автомобілів та костюмів відповідногоперіоду).

– Виступ команди «Сильна Олександрійщина».

– Конкурс для відвідувачів та учасників «Хто тут найсильніший?»

17.00 Вручення нагород та дипломів учасникам виставки. Закриття фестивалю.